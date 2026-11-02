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Cenk Eren’den zamansız melodiler

Cenk Eren’den zamansız melodiler

Cenk Eren’den zamansız melodiler

Cenk Eren, Çapa Pera sahnesinde geçmişin unutulmaz eserlerini günümüzün sevilen şarkılarıyla buluşturdu.

Cenk Eren’den zamansız melodiler
Müzik dünyasının farklı dönemlerine damga vuran şarkılar, Çapa Pera’da Cenk Eren’in yorumuyla yeniden hayat buldu.

 Cenk Eren’den zamansız melodiler

Nostaljik melodilerden günümüzün sevilen eserlerine uzanan repertuvar, gecenin müzikal atmosferini belirlerken sanatçının kendine özgü yorumculuğu ön plana çıktı.

 Cenk Eren’den zamansız melodiler

Yıllardır sahnelerde sürdürdüğü müzikal çizgisini farklı kuşakların ortak hafızasında yer eden şarkılarla zenginleştiren ünlü isim, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurdu.

Cenk Eren’den zamansız melodiler
Kimi zaman duygusal, kimi zaman hareketli eserlerin yer aldığı programda müziğin değişen ritmi geceye yön verdi.

 Cenk Eren’den zamansız melodiler


Çapa Pera’da gerçekleşen gecede, yıllara meydan okuyan şarkılar yeni yorumlarla dinleyicilerle buluşurken Cenk Eren, sahnedeki kendine has tarzıyla müzikseverlere özel bir performans sundu.

Cenk Eren’den zamansız melodilerCenk Eren’den zamansız melodilerCenk Eren’den zamansız melodiler

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