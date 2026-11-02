 Cenk Eren’den zamansız melodiler

Cenk Eren, Çapa Pera sahnesinde geçmişin unutulmaz eserlerini günümüzün sevilen şarkılarıyla buluşturdu.



Müzik dünyasının farklı dönemlerine damga vuran şarkılar, Çapa Pera’da Cenk Eren’in yorumuyla yeniden hayat buldu.

Nostaljik melodilerden günümüzün sevilen eserlerine uzanan repertuvar, gecenin müzikal atmosferini belirlerken sanatçının kendine özgü yorumculuğu ön plana çıktı.

Yıllardır sahnelerde sürdürdüğü müzikal çizgisini farklı kuşakların ortak hafızasında yer eden şarkılarla zenginleştiren ünlü isim, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurdu.



Kimi zaman duygusal, kimi zaman hareketli eserlerin yer aldığı programda müziğin değişen ritmi geceye yön verdi.



Çapa Pera’da gerçekleşen gecede, yıllara meydan okuyan şarkılar yeni yorumlarla dinleyicilerle buluşurken Cenk Eren, sahnedeki kendine has tarzıyla müzikseverlere özel bir performans sundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.