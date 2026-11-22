Cenk Eren, Aşkın Kapışmak ve İrem Helvacıoğlu, Günay Restaurant'ta birlikte sahne aldı.



Üçlü, hem sohbetleri hem de şarkılarıyla misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. Seyircilerden beğeni toplayan üçlü, yaptıkları gösteriyle uzun süre alkışlandı. Üçlü, sahne öncesi kamera karşısına geçti. Eren'in kendi isminin yazılı olduğu bornozla olması dikkat çekti. Aşkın Kapışmak ve İrem Helvacıoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki gösterisini izledikten sonra bu fikrin ortaya çıktığını belirten Eren, "İkisine, 'Böyle bir şey yapar mıyız?' dedim. Yazın biraz müzikal yapmak amacımız. Biraz daha kadroyu genişletip, müzikale dönüştürmek istiyoruz. Öyle bir niyetimiz var üçümüzün. Bir şey oturtmaya çalışıyoruz" dedi.



'Tuzlu Kahve' dizisine konuk olan Helvacıoğlu, "Karadeniz'de çekilen işlere gönderme olsun diye bir bölümün içerisindeyim. İki yıldır hiçbir şey yapmıyorum kızımdan dolayı. Seti özlemişim" diye konuştu.

Kubat'ın YouTube programında Aşkım Kapışmak'ın şarkı söylemesine Eren, "Kubat'tan güzel söylemiş" derken daha sonra, "Şaka yapıyorum Kubat... Gırgır olsun diye söyledim, burayı kesersiniz. Kubat'ın sesi Türkiye'de kimde var?" diyerek, espri yaptığını belirtti.

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