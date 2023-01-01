Yılbaşını Evde Kutladılar
Cemiyetin ünlü çifti Ali-Aslı Hacısüleymanoğlu, yılbaşını evde, Aslı Hanım’ın oğlu Kerem ile birlikte kutladı.
Ailecek yemek yiyen ve TV’lerin yılbaşı programlarını izleyen Ali-Aslı Hacısüleymanoğlu ve ailesi, 2022’ye veda pozunu birbirleriyle uyumlu kazakları ve iki köpekleriyle birlikte verdi.
Keyifli bir gece geçiren Hacısüleymanoğlu çifti, tüm sevdiklerine mutlu yıllar diledi.
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|21
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|20
|14. Tuzlaspor
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|19
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|18
|18
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|15
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|18
|15
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|18
|13
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|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
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|43
|2. M.City
|16
|36
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|32
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|28
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|14
|19. Wolves
|17
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|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
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|38
|3. Real Sociedad
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|29
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|15
|24
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|15
|17
|15. Real Valladolid
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|13
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|12
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