Yılbaşını Evde Kutladılar

Ailecek yemek yiyen ve TV’lerin yılbaşı programlarını izleyen Ali-Aslı Hacısüleymanoğlu ve ailesi, 2022’ye veda pozunu birbirleriyle uyumlu kazakları ve iki köpekleriyle birlikte verdi.

Keyifli bir gece geçiren Hacısüleymanoğlu çifti, tüm sevdiklerine mutlu yıllar diledi.