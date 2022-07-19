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Yardımsever sosyetik
Cemiyet dünyasının zarif isimlerinden Derin Mermerci, yardımsever kimliğiyle herkesin takdirini toplamaya devam ediyor.
Çocuklara karşı hassasiyetini her seferinden göstererek birçok çocuğun tedavi masraflarını üstlenen sosyetik güzel, sokak hayvanlarıyla ilgili de masraftan kaçınmıyor... Sokak hayvanlarına destek amaçlı kurulan bir sosyal medya hesabında bir köpek için yapılan yardım çağrısına sessiz kalmayan Mermerci, köpeğin bakım, hastane ve mama masraflarını üstlenmek istediğini belirtmesi üzerine takdir topladı. Mermerci'nin aynı şekilde onlarca sokak hayvanının masrafları üstlendiği ve kimisini ise sahiplendiği öğrenildi.
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