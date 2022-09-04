Ünlü sosyetik yaza bu pozla veda etti

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslı Sipahi, haziran ayında iş insanı Ali Hacısüleymanoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, okullar açılmadan önce son bir tekne tatili ve yaza veda için Marmaris’e gitti. Teknede eşi Ali Hacısüleymanoğlu ve oğlu Kerem Öztürk ile birlikte tatil yapan Aslı Sipahi, sonbahar maratonu başlamadan önce gönlünce dinlendi. Bir hafta tatil yapan aile, bol bol deniz keyfinin ardından geçtiğimiz günlerde İstanbul’a döndü. Sipahi, ailesiyle olan bu pozu sosyal medya hesabından 'Yaza veda' notuyla paylaşım yaparak yaz sezonunu kapattı.