Ünlü iş insanı Kemal Gülman 90 yaşında

Ünlü iş insanı Kemal Gülman doğum gününde ailesi ve arkadaşlarının sevgisiyle sarmalandı. Kemal Gülman için ilk pasta, Tarabya’daki köşkünde ailesi tarafından düzenlenen yemekte kesildi.

NEŞELİ HALLERİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Kutlamaya çocukları, gelinleri, damatları, torunları ve torun çocukları katıldı. Kemal Bey’in oldukça neşeli olduğu evdeki doğum günü kutlamasının sonunda aile bireyleri ünlü iş insanı ile ayrı ayrı resim çektirdiler.

Kemal Bey ayrıca 90. yaş gününü “Azizler” olarak nitelendirdiği bir grup samimi arkadaşı ile dışarıda da kutladı. Oldukça neşeli görünen ünlü iş insanı, 70 yıllık iş hayatında edindiği tecrübelerinden gençlerinde istifade etmesi için kitap çıkardı.

KİTAP GELİRİNİ TEV'E BAĞIŞLADI

Gülman yaptığı açıklamada, İş'ten Hikayeler Tecrübelerim, Tavsiyelerim; isimli bir kitabının yayınlandığını, kitabın yakında Tüm Türkiye'de satışa çıkacağını ve kitabın gelirinin Tev'de Eğitim Bursuna bağışlanacağını ifade etti.

