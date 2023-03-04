Uğur Batur Yardım İçin Kolları Sıvadı

Six Senses Kocataş Mansions'ta gerçekleşen, cemiyet ve iş dünyasından Arte Tahir, Sonay Kale, Betül-Şerife Ayça, Elvan Elvan, Emel Yörükel, Seta Balcı, Gülperi-Gürkan Atacakargın, Hilal Kallıkçı, Hülya Şahbaz, Nuray Aynacı, Naz Kamaşak, Türkan-Burcu-Levent Kartoz gibi isimlerin katıldığı müzayedede 36 adet birbirinden kıymetli antika eserler satışa sunuldu.

Müzayededen elde edilen gelirle deprem bölgelerine kıyafet olmak üzere temel ihtiyaç yardımında bulunuldu.

