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Uğur Batur Yardım İçin Kolları Sıvadı
Ünlü müzayedeci Uğur Batur, dostlarıyla geçtiğimiz gün deprem bölgesine yardım etmek için düzenlediği müzayedede bir araya geldi.
Six Senses Kocataş Mansions'ta gerçekleşen, cemiyet ve iş dünyasından Arte Tahir, Sonay Kale, Betül-Şerife Ayça, Elvan Elvan, Emel Yörükel, Seta Balcı, Gülperi-Gürkan Atacakargın, Hilal Kallıkçı, Hülya Şahbaz, Nuray Aynacı, Naz Kamaşak, Türkan-Burcu-Levent Kartoz gibi isimlerin katıldığı müzayedede 36 adet birbirinden kıymetli antika eserler satışa sunuldu.
Müzayededen elde edilen gelirle deprem bölgelerine kıyafet olmak üzere temel ihtiyaç yardımında bulunuldu.
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