Turgay Erdoğan ve Ruken Yiğit mutluluğa evet dedi!

Rixos Premium Dubai JBR'nin başarılı genel müdürü ve Ankara'nın tanınmış avukatlarından Ruken Yiğit geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da görkemli bir düğünle dünya evine girdiler.

Son zamanların en görkemli düğünlerinden biri olan Erdoğan ve Yiğit çiftinin düğünlerinde iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri buluştu. Davetlilerin şıklık yarışına girdiği görkemli törende gelin Ruken Yiğit 2 ayrı özel tasarım gelinliğiyle göz kamaştırdı. İlk gelinliği Dubaili bir tasarımcı tarafından tamamen el işçiliği ile hazırlanırken ikinci gelinliği ise ünlü tasarımcı Züleyha Kuru imzası taşıyor.

