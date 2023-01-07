Süreyya Yalçın'ın Doğum Gününe Harcağı Para Dudak Uçuklattı

haberine göre; Dünyanın en zenginleri listesine giren işadamı Faruk Yalçın'ın kızı sosyetik güzel Ozan Baran'la gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Pablo Escosar'ın Miami'deki evini satıp alıp oraya yerleşen, yaz aylarını ise Bodrum'daki evinde geçiren sosyetik güzel Yalçın, geçtiğimiz günlerde Miami'de 38'inci yaş gününü kutladı. Yalçın'ın herkesin merak ettiği ve dünya starlarına komşu olan Miami'deki evinde yapılan görkemli kutlamada sadece GÜNAYDIN vardı. Sabah'ın Günaydın ekinden Evren Abdullahoğlu'nunine göre; Dünyanın en zenginleri listesine giren işadamı Faruk Yalçın'ın kızıgüzel Süreyya Yalçın , Amerika'da eşi'la gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Pablo Escosar'ın Miami'deki evini satıp alıp oraya yerleşen, yaz aylarını ise Bodrum'daki evinde geçiren sosyetik güzel Yalçın, geçtiğimiz günlerde Miami'de 38'inci yaş gününü kutladı. Yalçın'ın herkesin merak ettiği ve dünya starlarına komşu olan Miami'deki evinde yapılan görkemli kutlamada sadece GÜNAYDIN vardı.

Sosyetik güzelin doğum gününe İstanbul'dan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 100'e yakın davetli katıldı. Eşi Ozan Baran'ın hazırladığı gecede misafirlere başta döner olmak üzere açık büfe özel lezzetler sunuldu.

Gece özel DJ performansları ve dansözlerin gösterileriyle şenlendi. Evin hemen girişindeki Süreyya isimli dev yazı herkesin ilgi odağı oldu. Hediye kabul edilmediği gecenin en dikkat çeken isimlerden biri de şu sıralar hayatı film olan işadamı Mario Tabraue'ydu. Tabraue, doğum gününe ailesi ile katıldı.

KÖPEĞİNİN MAKETİ PASTASINI SÜSLEDİ

Gece için Ozan Baran, eşine çok özel bir pasta hazırlattı. Pastasında Yalçın'ın yanından hiç ayırmadığı köpeği Fluffy'nin kocaman bir maketi vardı.

Bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Yalçın, mumları üfledikten sonra makete zarar vermeden pastanın beyaz kısmından bir parça kesti.

Kutlama sonrası Yalçın, eşi ve köpeği ile poz vererek mutluluğunu paylaştı. Yalçın'a, dünyanın her yerinden yaş günü mesajları yağdı.