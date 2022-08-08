Sosyetede şok boşanma! Bu fotoğraf boşanmayı getirdi

Holding’in yönetim kurulu üyesi olan başarılı iş kadını Banu Aksoy, 17 yıllık evliliğini bitirdi. 2005’ten beri evli olduğu Aykut Tarakçıoğlu’yla boşanan Aksoy’un bu hamlesi, akla Tarakçıoğlu’nun 2017 yılında basına yansıyan fotoğraflarını getirdi.

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Aykut Tarakçıoğlu’nun erkek arkadaşlarıyla çıktığı Mikonos tatilinde katıldığı partideki fotoğrafları, Banu Aksoy’u çileden çıkarmıştı. Fotoğraflarda başka kadınlarla samimi bir şekilde dans ettiği görülen Tarakçıoğlu’nun evliliğini kurtarmaya çalıştığı ama nihayetinde başaramadığı öğrenildi.