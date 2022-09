Sosyete yaza veda etti!

Bodrum MaçaKızı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen çok özel davette Sahir Erozan, Sinan Şahinbaş, Hakan-Banu Mermerci, Zeki Zorlu-Filiz Ağaoğlu, Ceylan Pirinçcioğlu, Hüsamettin-Simla Bayazıt, Hasan-Özlem Mutluçetin, Tuna-Ayşenur Hanağasıoğlu, Süleyman Kosif gibi ünlü isimler bir araya geldi.

Davetliler, gecede MaçaKızı’nın şefi Aret Sahakyan’ın hazırladığı özel yemek menüsü ve viski uzmanı Jodie Marriott’un seçtiği eşsiz viskiler eşliğinde benzersiz bir yemek deneyimi yaşadı.

Davette sunulan çok özel menülere The Macallan’ın A Night on Earth, The Macallan Double Cask 18 Years Old, The Macallan Harmony Collection: Rich Cacao, The Macallan Sherry Oak Cask 18 Years Old serileri eşlik etti.