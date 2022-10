Sitare Kalyoncuoğlu’ndan sonbahara ‘merhaba’ 

Mandarin Oriental, Olea Bosphorus’un büyüleyici atmosferinde gerçekleşen çok özel davette Oğuz Satıcı, Hamdi Akın, Emir Kosif, Begüm Gazioğlu Ballı, Ömer Ballı, Mehmet Hanif, Derya Karagülle, Melis ve Burak Hatipoğlu, Tunç Tiryaki, Zeynep Mutlu, Tolga Vurgun, Cansen ve Burak Kut, Yelda ve Hakan Tiftik, Atilla Türkmen, Beste ve Mustafa Yurttaş, Sibel ve Ferruh Karakaşlı gibi ünlü isimler bir araya geldi.





Davetliler, gecede Olea Bosphorus’un şefinin hazırladığı özel yemek menüsü ve Best Whisky Book of The Year ödüllü aynı zamanda “Keeper of the Quaich (Kadeh Muhafızı)” nişanına sahip, ‘İçki Kültürü Yazarı Dr Burkay Adalığ’ın seçtiği eşsiz viskiler eşliğinde benzersiz bir yemek deneyimi yaşadı.



Davette sunulan çok özel menülere, Glenfiddich Gran Reserva 21YO, Glenfiddich Grand Cru 23YO ve Glenfiddich Grande Couronne 26YO serileri eşlik etti.