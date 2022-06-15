Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Yedikule Hisarı’nda tarihe tanıklık etti
Sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri, İstanbul’un en eski açık hava müzesi olan “Yedikule Hisarı”nı ziyaret ederek Osmanlı ve Bizans’tan kalma birçok tarihi eseri yerinde inceleme fırsatı yakaladı.
Özel rehber eşliğinde düzenlenen geziye katılan Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Bilge Kuru ve Nergis Pekuysal, Osmanlı ve Roma döneminden kalma eserleri hayranlıkla gözlemlediler.
Ünlü oyuncular Burcu Kara ve Hande Subaşı’nın da aralarında bulunduğu tarihi geziye Demet Şener, Emel Yıldırım, İlkem Öztürk, Elif İnci Aras, Boglárka Csősz Talu, Begüm Özer, Çağla Bostancı ve Aslı Cüreklibatır katıldı. Katılımcılar Roma ve Osmanlı yolundan ilerleyerek Altın Kapı, Kanlı Kuyu, Hazine Kulesi, Genç Osman’ın hapsedildiği kuleyi ve daha birçok eseri inceledi.
Yedikule Hisarı’nın tarihi zenginlikleriyle adeta büyülenen ünlü isimler, tanık oldukları anları fotoğraflar çekerek ölümsüzleştirdi. Katılımcılar, tarihi mekanlara hayran kaldıklarını vurgulayarak, kendilerine bu imkanı sunan Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi’ye teşekkür ettiler.
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