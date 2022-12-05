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Patron teftişte
La Charcuteria İstanbul markasının 3. şubesini İstinyePark'a yakın zamanda açan Nilgün Çolak, restoranına gelerek incelemelerde bulundu.
Birçok alanda yatırımları bulunan ve yeme-içme sektörüne yakın zamanda girerek şubeleşen Nilgün Çolak, ''Bir işe girdiğim zaman en iyisini yapmaya özen gösteririm. Buradaki işletmemizde bunun en güzel örneklerinden biri diyebilirim.'' dedi.
Başarılı iş insanı, daha sonra arkadaşlarıyla bir araya gelerek hafta sonunun tadını çıkardı.
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|12. Adanaspor
|15
|18
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|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
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|15
|11
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|15
|7
|19. Denizlispor
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|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
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|15
|29
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|22
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|14
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|8. Chelsea
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|21
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|15
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|14
|19
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|15
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|13
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|15
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|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
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|26
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|5. Atletico Madrid
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|14
|23
|8. Rayo Vallecano
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|22
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|21
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|14
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|19
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|15. Getafe
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