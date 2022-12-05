Patron teftişte

Birçok alanda yatırımları bulunan ve yeme-içme sektörüne yakın zamanda girerek şubeleşen Nilgün Çolak, ''Bir işe girdiğim zaman en iyisini yapmaya özen gösteririm. Buradaki işletmemizde bunun en güzel örneklerinden biri diyebilirim.'' dedi.

Başarılı iş insanı, daha sonra arkadaşlarıyla bir araya gelerek hafta sonunun tadını çıkardı.

