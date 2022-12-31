Oğullarından Babalarına Sürpriz Doğum Günü

İş insanı Hamza Yılmaz, yurt dışından İstanbul'a döner dönmez evlatlarının hazırladığı sürpriz yemekle doğum gününü kutladı.

City 44 Danışmanlık ve Gayrimenkul’ün genç patronu Hasan Berkay Yılmaz, babasının doğum günü için Cahide Palazzo'da doğumgünü partisi organize etti.

Oğulları Hasan Berkay ve Hasan Tekin'in bu güzel sürprizi karşısında duygulu anlar yaşayan Hamza Yılmaz; doğum günü pastasını yakın arkadaşları, ailesi, üst düzey konukları ve Almanya'dan özel olarak gelen aile dostları Pilot Melek İrkin ile üfleyip yeni yaşını kutladı.