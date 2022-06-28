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Nur Karaata Uğurlu'dan özel pozlar
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Nur Karaata Uğurlu, bir derginin çekimleri için ünlü fotoğrafçı Zeynel Abidin’in objektifi karşısına geçti.
2015 yılında London College of Fashion’da aldığı eğitimin ardından kendi markasını kuran İzmirli modacı, yakın geçmişte de düzenlediği yardım defileleri ile adından çokça söz ettirmişti.
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