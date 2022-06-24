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Nihat Özdemir evleniyor
Limak’ın patronu Nihat Özdemir evleniyor. 72 yaşındaki ünlü iş insanı, golf sahasında tanıştığı Nursel Çökelek ile nikah masasına oturuyor.
Kemer Country’de golfte tanışan çift, Nihat Özdemir’in çocukları Ebru Özdemir ve Batuhan Özdemir’in onayını da aldı. Nihat Özdemir’in eşi Gülseren Özdemir, 2016 yılında vefat etmişti.
İyi bir golf oyuncusu Nursel Çökelek’in emlak işiyle ilgilendiği öğrenildi. Çift, MARINBASE Yachting Golf Cup’ta ilk kez birlikte görüntülenmişti.
MARINBASE Yachting Golf Cup, Hasan Akçakayalıoğlu, Nursel Çökelek, Nihat Özdemir, Ali Nuri Türker gibi ünlüleri ağırladı.
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