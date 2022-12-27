Metin Şen Ölümden Döndü 

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen (52), babasını ziyaret için gittiği Bodrum'da fenalaştı. Turizm ve bilişim şirketleri sahibi Metin Şen, durumu sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Aslı Şen ile evli olan iş insanı, "22 aralik 2022 benim ikinci doğum günüm artık. Perşembe hayatımda ilk kez hissettiğim olay da beynime pıhtı attığını öğrendim. Allah'ın şanslı kuluyum ki çok çabuk müdahale edilebildi. İki gün yoğun bakım da geçirdikten sonra bugün taburcu oldum. Bu öylesine bir uyanış ki hayatımda yepyeni bembeyaz bir sayfa açmama vesile oldu" dedi.



Ailesine teşekkür eden Şen, "Teşekkürün en büyüğü çekirdek ailemden başta dört gün yanıbaşımdam ayrılmayan eşim Aslı, Berke ve Batu'ya, ilk ailem babam ve kardeşlerime... "Herşeyin başlangıcı sağlık" boşuna söylenen bir söylem olmadığını anladığım bir dönem oldu. Herkese sağlık dolu günler diliyorum" diye konuştu.