Lady Gina Company’den görkemli davet 

Yaşamın her alanında gündüzden geceye uzanan, gardırobunuzda ebediyen kalma arzusuyla yaratılan Lady Gina Company, Begüm Özer ev sahipliğinde gerçekleşen davette tüm katılımcılardan büyük beğeni topladı.





Sektöre yeni bir soluk getirme arzusuyla yola çıkan Lady Gina, kurduğu genç ve dinamik kadrosuyla hazırladığı cesur, yenilikçi ve bir o kadar da zamansız tasarımlarını moda tutkunlarının beğenisine sunduğu Galataport Mağaza açılış davetinde önemli isimleri bir araya getirdi.

Begüm Özer ev sahipliğinde gerçekleşen davete sanat, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Davetlilerin Dj ve Perküsyon performans eşliğinde eğlenceli vakit geçirip bir yandan da alışveriş yaptığı etkinlik tüm katılımcılardan tam not aldı.

Davetliler tarafından markaya ait ürünlerde titiz terzi işçiliği ve kumaş kaliteleri dikkat çekti.

Birbirinden rahat ve şık Lady Gina Company ürünlerini inceleyip alışveriş yapan katılımcılar arasında Ahu Orakçıoğlu, Ayten Danışman, Zuhal Mansfıeld, Şebnem Çapa, Melda Narmanlı, Hande Can, Ebru Erberdi, Füsun Kuran, Gülay Kamaz, İlkem Öztürk, Talia Kalpakçıoğlu, Arzu Kunt, Zeynep Üstünel, Burcu Şendir, Ayşe Burcu Kaya, Didem Bağrıaçık, Ece Kıral, Eylem İpek, Arzu Özal, Bahar Atay, Özge Sander, Hande Sezer Pekcan, İpek Köse, Işıl Güvensoy Barlık, Meral Yazıcı, Mine Karahan, Neslihan Dilek Taşdemir, Tuğçe Postoğlu gibi isimler yer aldı.

