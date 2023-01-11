Kız Kıza Doğum Günü Kutlaması

Ceyda Becek’in doğum günü partisine sadece bayanların katılması dikkat çekti. Bol sürprizlerin yaşandığı partiye Petek Ertüre, Özlem Yıldız, Emel Yıldırım, Seda Vural ve Derya Ayaydın gibi isimler katıldı.