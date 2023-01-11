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Kız Kıza Doğum Günü Kutlaması
İş, sanat ve cemiyet hayatının sevilen simalarından Ceyda Becek’in önceki gün Kuruceşme Salt'ta düzenlenen doğum günü kutlamasına birçok ünlü isim katıldı.
Ceyda Becek’in doğum günü partisine sadece bayanların katılması dikkat çekti. Bol sürprizlerin yaşandığı partiye Petek Ertüre, Özlem Yıldız, Emel Yıldırım, Seda Vural ve Derya Ayaydın gibi isimler katıldı.
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|18
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|20
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|18
|19
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|18
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|18
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|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
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|33
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|17
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|8. Brighton
|17
|27
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|22
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|18
|17
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|17
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|18
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|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
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|27
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|16
|27
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|16
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|16
|17
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