Kendisinden 42 Yaş Küçük O İsimle Evlendi!

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas (77) , hayatını Merve Sakallı (35) ile birleştirdi.

Sabah'ın haberine göre Torbalı'da bulunan Lucien Arkas Bağları'nda gerçekleşen nikahta, iş insanının şahitliğini Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Merve Sakallı'nın şahitliğini ise Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak yaptı.

1945 doğumlu Lucien Arkas'ın eşi kendisinden 42 yaş küçük.

Bu Arkas'ın dördüncü evliliği...

Lucien Arkas'ın yaptığı evlilikler

1.evliliği : Çocuklarının annesi ilk eşini kaybetti. Diane Arcas, Claire Christine Arkas ve Bernard Arcas adında üç çocuğu vardır.

2.evliliği : Lucien Arkas, Esra Arkas ile evlendi. Boşandılar.

3.evliliği : Lucien Arkas, Gülbeniz (d.1971) ile evlendi. (d.2013) Bir çocukları var

LUCİEN ARCAS KİMDİR?

Lucien Arcas (d. 1945, İzmir), Türk iş adamı. Arkas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı.

İzmir St. Joseph Fransız Lisesi mezunudur. İzmir'de yaşayan Marsilya kökenli levantenlerden olan dedesi Gabriel J.B. Arcas'ın kurduğu ithalatçı firmanın başına genç yaşta yönetici olarak geçti. Merkezi İzmir'de bulunan Arkas Holding ve ona bağlı 61 olan şirketlerinin kurucusu ve genel müdürü olan Arkas, birçok kez Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer almış ve İzmir ili vergi rekortmeni olmuştur.

Evli olan Arkasın, Bernard Arcas adında bir oğlu ve Claire Christine Arcas ve Diane Arcas Göçmez adında iki kızı bulunmaktadır.

Lucien Arkas, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 900 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer almaktadır.