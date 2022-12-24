İkizlere Sürpriz Doğum Günü

Tarabya İngiliz okulları 4. sınıf öğrencisi olan Esma hayranı olduğu Güney Koreli kız müzik grubu Black Pink’ temalı pastası ve fotoğraflarıyla süslü konsept yeralırken her erkek çocuk gibi oyun oynamayı seven Efe için de oyun konsolu temalı pasta yapılmıştı.

Çeşitli etkinliklerin olduğu doğum günü partisinde çocuklarını mutlu görmenin gururunu yaşayan Mehmet, Emel Gültekin çiftinin gözlerinden mutluluk görünüyordu. Hep birlikte ailece doğum günü patasını üfleyen Gültekin ailesi en güzel dileklerini dilediler.

