İhanet Ortaya Çıktı! Tepkisi Şoke Etti

Şimdilerde tüm sosyetenin dilinde olan dedikodu ise trajikomik filmleri aratmayacak cinsten... Dedikodu ise şöyleydi....

HEDİYELERİ EŞİYLE KALDIĞI EVE YOLLADI

Takvim'in haberine göre, Bodrum Türkbükü'nde evi olan bir iş insanı, eşini aldattığı genç güzelle rahatça vakit geçirebilmek için Yalıkavak'ta bir ev kiraladı. Marina'daki lüks bir mağazadan sevgilisine alışveriş yapan iş insanı, aldıklarının evine gönderilmesini istedi.

Ancak o anki kafa karışıklığı nedeniyle sevgilisiyle tatil yaptığı villa yerine eşiyle kaldığı kendi evinin adresini verdi..

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SOSYETİK GÜZEL ŞAŞKINLIK YAŞADI

Onlarca paket eve gittiğinde iş insanının eşi, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Kendisi balık etli olan sosyetik kadın, gelen paketlerdeki kıyafetlerin 36 beden olduğunu görünce ne olduğunu anlamadı.

MAGAZAYA GİDİNCE İHANETİ ÖĞRENDİ

Durumdan şüphelenen sosyetik, mağazaya gittiğinde ise ihaneti öğrendi.

EŞİNİ AFFETTİ

Sosyetik kadın, hemen boşanma davası açtı diye düşünenler ise yanıldı. 50'li yaşların başındaki sosyetik hanımımız, daha öncekilerde olduğu gibi birkaç pahalı hediyeye bu ihaneti de çoktan unuttu bile....