Herkes Bu Düğünü Konuşuyor

düğün daveti, bin kişiyi aşan davetli sayısı ile yıla damga vurdu. Almanya’da mobil iletişim başta olmak üzere pek çok yatırımı bulunan, Türkiye’de de Dark İstanbul Medya’nın kurucu ortaklarından olan iş insanı Sağlam ve Demirhan ailelerinin Mandarin Oriantal Boshporus’dakidaveti, bin kiyi aşan davetli sayısı ile yıla damga vurdu. Almanya’da mobil iletişim başta olmak üzere pek çok yatırımı bulunan, Türkiye’de de Dark İstanbul Medya’nın kurucu ortaklarından olan iş insanı Burhan Sağlam ’ın kızı ile Türkiye’ye getirdiği büyük yabancı sermayelerle adını duyuran inşaat, enerji ve mega proje yatırımlarını ülkemize kazandıran Halil İbrahim Demirhan’ın oğlunun cuma akşamı Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleştirilen düğün töreni dillere destan bir geceye sahne oldu.

İş dünyasının iki önemli ailesi, dünyanın dört bir yanından gelen iş, sanat, medya, cemiyet ve siyaset dünyasından önemli isimleri ağırladı.

Müberra Sağlam ve Furkan Demirhan’ın binin üzerindeki davetlisi, muhteşem organizasyonun ardından ‘Yılın düğünü’ yorumunu yapmaktan kendini alamadı.

Halil İbrahim Demirhan - Sümeyra Demirhan - Müberra Sağlam - Furkan Demirhan - Esma Sağlam - Burhan Sağlam - Eyüp Demirhan - Malik Erdem

Müberra Sağlam - Furkan Demirhan - Cemal Kalyoncu, Ömer Bolat, Sulaiman Al Muhaideb -Abdulwahab Al Marzouq, Ali Demirhan

Başta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Selva Çam, Al Nemash ailesi, Zarooni Ailesi, Almarzouq ailesi, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Abdurrahman-Zehra Kaan, Dadkarim Mulla, Seeb Ali, Ajay Bhatia,Ziad Barakat, Hasan Al Amoudi ve ailesi, Abdullah Bomogaddem ve ailesi, Mutlaq Alzayed ve ailesi, Esat Akbülbül, Jamal Alhai, Mohammed AlSager, Çiğdem Çalık ve Mert Çalık, Talal Almehri , Alturairi Ailesi, Al Muhaidib ailesi, Cemal-Reyhan Kalyoncu, Ömer Bolat, Zafer Sırakaya, Çetin Gül, Songül-Tuncay Aşçı, Güney İkizve eşi, Mehmet Çelebi ve ailesi, Dilşad Atuş, Mehmet-Zeynep Bozdağ olmak üzere, birbirinden ünlü isimler Sağlam ve Demirhan ailelerinin bu önemli gecesinde İstanbul’daydı.

Yılın düğünü nedeniyle Mandarin Oriantal Boshporus otelde ve yakın çevresindeki tüm otellerde oda kalmadı.

Mehmet-Zeynep Bozdağ

Körfez, Ortadoğu, Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen ailelerinin bir araya geldiği düğünde genç çiftin nikahını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kıydı. İki ailenin yakın dostlarından oluşan beş önemli iş insanı da genç çifte “iki cihanda mutluluk” dileyerek şahitlik ettiler. Müberra Sağlam ve Furkan Demirhan’ın şahitleri Cemal Kalyoncu, Ömer Bolat, Ali Demirhan, Sulaiman Al Muhaideb

ve Abdulwahab Al Marzouq oldu. Barbaros Büyükakkan’ın şarkıları ve Jadedans Gurubu’nun dans gösterisi ile renklenen düğünün organizasyonunu Inside Flovers & Event-Selin Saral gerçekleştirdi.

Halil İbrahim-Sümeyra Demirhan - Furkan Demirhan - Müberra Sağlam - Esma-Burhan Sağlam