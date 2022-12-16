Fulya Gündoğdu Geleneksel Yılbaşı Davetini Galataport İstanbul’da Gerçekleştirdi

Fiolas’ın kurucusu Fulya Gündoğdu’nun kokulara olan tutkusuyla başlayan marka serüveni bugün dünyanın dört bir yanında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.





Her zaman doğal ve sürdürülebilir ürünlerin önemini vurgulayarak doğaya saygısını gösteren Fiolas, Ev Kozmetiği, sürdürülebilir tekstil ve Holistik Güzellik ürünlerinin yanında Kurumsal Kokulandırma çalışmalarıyla da sektörün öncüsü olmaya devam ediyor.



Fiolas’ın kurucusu Fulya Gündoğdu ve Begüm Özer ev sahipliğinde gerçekleşen davet ve mağaza dekorasyonu tüm katılımcılardan tam not aldı.





Yeni yıl heyecanıyla birlikte Galataport’taki yeni mağazasının sevincini misafirleriyle paylaşan Fulya Gündoğdu davet boyunca misafirleriyle özenle ilgilenerek markasını ve Yılbaşı için özel olarak tasarladığı ürünlerini tanıttı.



2022 yılının kendisi için güzel geçtiğini belirten Gündoğdu, “Bu sene beş mağaza açtık. Dünyamız için daha sürdürelebilir, savaşsız, huzurlu bir hayat diliyorum. Herkesin pozitif olacağı bir hayat istiyorum” dedi.

Yılbaşı için limitli sayıda üretilen hediye setleri dışında vegan ipek ve ipek ev giyim ve holistik güzellik koleksiyonları da hem gezegenimize hem de bizlere zarar vermemeleriyle büyük ilgi topladılar.

Dj perküsyon performansı ve şık sunumlu ikramlar eşliğinde gerçekleşen davette misafirler keyifli geçirdikleri vakitle birlikte sevdikleri için yılbaşı hediyesi alışverişi de yaptılar.





Davette Arzu Kunt, Hülya Eltemur, Begüm Karamahmutoğlu, Begüm Özer, Asuman Dabak, Ayşe Burcu Kaya, İpek Köse, Nergis Pekuysal, Işıl Rençber, Tuğba Develi, Selda Özkök, Serap Sarı, Reyhan İpekel, Müge Sırmabıyık ve Eylem İpek gibi cemiyet ve ünlüler dünyasından isimler göze çarptı.