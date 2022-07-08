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Fulya Gündoğdu cemiyeti Bodrum’da buluşturdu

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Fulya Gündoğdu'nun kurucusu olduğu Fiolas’ın Mandarin Oriental Bodrum’daki yeni mağaza açılış daveti sanat, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Cemiyet 08.07.2022, 17:54 Emrah
Fulya Gündoğdu cemiyeti Bodrum’da buluşturdu

Fulya Gündoğdu, ilk hazır giyim koleksiyonu olan ‘Joy of Life’ İlkbahar & Yaz 2022 tasarımlarını da satışa sunduğu yeni mağazası Mandarin Oriental Bodrum’da gerçekleştirdiği davette misafirler hem alışveriş yaptı hem de şık ikramlar eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi.


  
Dördüncü mağazasını açan Fulya Gündoğdu; “2022 yazı bizi çok heyecanlandırıyor. Son 3 senemiz oldukça zorlu geçti ve bu yaz hepimiz için bambaşka bir heyecan haline geldi, aynı çocukken okulların kapanıp yazın gelmesini sabırla beklediğimiz gibi. Ve bu yazı yeni tekstil koleksiyonununuz Joy of Life ile kutlamak istedik, bunu biliyorsunuz. Şimdi ise yazın gelmesini dört gözle bekleten diğer tutkumuz Ege ve Akdeniz’deki mağazalarımızı açmaya başladık! Ve geçen ay Mandarin Oriental ile Bodrum’a bu ay ise Land of Legends ile Antalya’ya Merhaba dedik. Önümüzdeki aylarda ise bir İzmir projesi geliyor. Tüm yazlık lokasyonlarda mağazalaşarak 2022 yazını bambaşka hissettiren ve beni çocukluğuma götüren bu heyecanı paylaştığınız için çok teşekkürler.” dedi.


 
Eşsiz Bodrum Cennet Koyu manzarası ve Mandarin Oriental Bodrum’un büyüleyici atmosferinde gerçekleşen  davete katılan isimler arasında Beste Yurttaş, Begüm Özer, Mergim Ağel, Elif Eren, Nergis Pekuysal, Mihriban Seyhan, Fatma Nur Doğan, Hande Tokmak, Burcu Şendir, Zehra Öney,  Arzu Peker, Ece Vahapoğlu, Tuğçe Postoğlu, Hande Can, Ayşe Burcu Kaya, Begüm Melda Narmanlı, Gökçe Ateş Kantarcı, Eda Erdoğan, Elif Yazıcı Girgin, Oya Anlar Onat, Ümran Karagöz, Zafer Kozanoğlu, Özgür Karadeniz, Deren Karaca ve Şule Argüder göze çarptı.


 
Her zaman doğal ve sürdürülebilir ürünlerin önemini vurgulayarak doğaya saygısını gösteren Fiolas; Ev Kozmetiği, Kurumsal Kokulandırma ve Holistik Güzellik ürünlerindeki iddiasını tekstil ürünleriyle de ortaya koyuyor! Sürdürülebilir üretim anlayışını odağına alarak çıkardığı günlük giyim ve beachwear tasarımlarıyla bir kez daha doğaya olan saygısını ortaya koyuyor.


 
Renk ve desenleriyle yaz mevsiminin ruhunu ve sıcaklığını tasarımlarında yaşatan Fiolas, kaliteli kumaşları titiz işçilik detaylarıyla buluşturarak zamansız bir koleksiyon ortaya koyuyor. Gündüzden geceye uzanan bir kullanım alanıyla dünyanın her yerinde kendisini belli edecek kadar iddialı tasarımlar bu sezon tüm dünyadaki moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Fiolas’ın büyülü dünyasında yer alan ev kozmetiği ve holistik güzellik ürünlerine artık markanın kendi uzmanlarının da yer alacağı mağazalarından ulaşabileceksiniz.
                                                                                                    
 

#fulya gündoğdu #Magazin #Snobmagazin
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