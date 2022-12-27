Faruk Çiçek Arabasıyla Dikkat Çekti

Ünlü iş insanı Faruk Çiçek, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan iş insanı, 2023 yılında çok sürpriz bir proje yapacağını ve bir çok ünlü ismi bu projede buluşturacağının müjdesini verdi.

Çiçek, çıkışta ise Ferrari marka aracına bindi. İş insanı, kırmızı model Ferrari aracıyla Etiler'den ayrıldı.