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Faruk Çiçek Arabasıyla Dikkat Çekti
Ünlü iş insanı Faruk Çiçek, 2023 yılında cok sürpriz bir proje yapacağını ve bir çok ünlü ismi bu projede buluşturacağının müjdesini verdi. İşte haberin detayları...
Ünlü iş insanı Faruk Çiçek, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan iş insanı, 2023 yılında çok sürpriz bir proje yapacağını ve bir çok ünlü ismi bu projede buluşturacağının müjdesini verdi.
Çiçek, çıkışta ise Ferrari marka aracına bindi. İş insanı, kırmızı model Ferrari aracıyla Etiler'den ayrıldı.
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