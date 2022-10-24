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Enver Kadıoğlu Koşusu’nda pist rekoru
İstanbul yarış programındaki tek sentetik pist mücadelesi olan Enver Kadıoğlu Koşusu’nu Girl Gone Bad jokeyi Halis Karataş kazandı.
Şinasi Gökçe tarafından antrene edilen 5 yaşındaki kır kısrak, 2.09.15’lik bitiriş derecesine imza atarak, pist rekoru kırmayı başardı.
Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Yarışın kupasını, Genel Sayman Adil Mert Kaya’nın elinden, Girl Gone Bad adlı atın ailesi adına Milli Binici Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu aldı.
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