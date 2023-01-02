Eda Gürkaynak'tan Kötü Haber 

Sosyetik isim Eda Gürkaynak, hastalandığını duyurdu.



Son zamanlarda daha çok eve kapandığını da belirten sosyetik isim, bir mesaj kalem aldı.



Birkan Sokullu ile evleneceği söyleyen Gürkaynak, "Delice mi düşünüyorum bilmiyorum. Eskiden sürekli dışarlarda olmak isterken, artık birkaç gün üst üste sosyalleştikten sonra vücudumun bana alarm vermesiyle birlikte (Öksürük, nezle, yorgunluk vs) evde kalmaya karar veriyorum. Korona, infulenza ve adlarını bilmediğim sürekli yeni çıkan virüsler bunun büyük bir sebebi ve keşke olmasalar, insanlara zarar vermeseler" diye yazdı.



Sözlerine şöyle devam eden sosyetik isim, "Ama kapitalist sistem ile birlikte sürekli daha da fazla çalışan veya tüketen bizlerin yavaşlaması ve içe dönmesi için bir mesaj mı diye düşünmeden edemiyorum. Sanırım bu düşünceye teslim oluyorum ve gittikçe kendime daha da keyifli keyifli vakit gerçimeye başlıyorum" ifadelerini kullandı.