Duke of Edinburgh Vakfı’dan Mehmet Gültekin’e “Kraliyet Sonsuzluk Rozeti”

Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Birleşik Krallık’tan seçkin isimlerin katıldığı etkinliğe, Türkiye’den Horizon Group-TBS (Tarabya İngiliz Okulları) kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin davet edildi. Windsor Sarayında gerçekleşen bu özel gecede, Vakfın Başkanlığını yürüten Prens Edward, Mehmet Gültekin’e “Kraliyet Sonsuzluk Rozeti ve Plaketi”ni tören ile takdim etti. Prens Edward, rozet takdim töreninde, Gültekin’in World Fellowship olarak, eğitime olan tutkusu ve dünyanın dört bir yanındaki gençlerin eğitimleri için ödül programına gösterdiği destek nedeniyle, teşekkür niteliğinde, bu özel nişanı takdim ettiklerini ifade etti.

Mehmet Gültekin, bu anlamlı takdim töreni ile ilgili “Prens Edward, 2015 yılında Tarabya İngiliz Okullarına ziyarette bulunmuş ve tarihi ilkokul kampüsümüzün açılışını yapmıştı. O dönemden beri eğitim çalışmalarına olan tutkumuzu ve bu alandaki faaliyetlerimizi biliyorlar. Eğitim kurumlarımızın ve dünya gençliğine desteğimizin böyle anlamlı bir nişan ile taçlandırılması, bizlerin daha fazla global projeler geliştirme motivasyonunu güçlendiriyor.” ifadesinde bulundu.

Emel Gültekin davette şıklığıyla göz kamaştırdı.

Duke of Edinburgh Vakfı tarafından 1987 yılında kurulan “The World Fellowship”, dünya genelinde kuruluşların İcra Kurulu Başkanları, Endüstri Liderleri, Uluslararası Elçiler, Hayırseverler ve uluslararası düzeyde başarılı işletmelerin kurucularından oluşan küresel bir liderlik ağı olma özelliği taşıyor. Gültekin, Türkiye’den bu alanda rozet alan ilk kişi olma özelliği taşıyor.