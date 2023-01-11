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Dostlarını Yılın İlk Davetinde Ağırladı
Ünlü müzayedeci Uğur Batur, dostlarına yeni yılın ilk davetini verdi. Önceki akşam S'agapo Restaurant’da sevenleriyle bir araya gelen Batur, muhteşem ev sahipliğiyle davetine katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı.
Sanatçı Yorgo’nun sahne aldığı akşamda doyasıya eğlenen misafirler, eğlence dolu bir akşamda buluştular. Bu özel gecede Batur, Hilal Kallıkçı’ya sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.
Davete katılanlar arasında Arte Tahir, Betül Ayça, Burcu Kartoz, Çağla Onan, Dilek Azaphan, Ece Kıral, Elif Kart, Elif Yazıcı Girgin, Emel Yörükel, Seta Balcı, Gülay Kamaz, Gülnur Kamaşak, Hayati-Figen Babaoğlu, Hilal Kallıkçı, Işık Durak, Mehmet Palamut, Doğan Akçit, Müge Sırmabıyık, Müge-Mümtaz Yazgan, Nalan Yıldırım- Aras Topuzyan, Naz Kamaşak, Nurdan-Aydın Öztürk, Nurgül Kemalbay, Ozan Argat, Seycan-Nihat Tanfer, Semih Kaya, Zeynep Toker gibi isimler vardı.
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