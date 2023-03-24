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Deren Talu ile Baran Tınaz Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Şaşırttı
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çift, ayrıldı. İşte detaylar...
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalandı. Ayrılığın sebebi ise Talu'nun, sevgilisinin istememesine rağmen reklam teklifini kabul etmesi oldu.
Talu, çekimi gerçekleştirince çiftin arasında gerginlik yaşandı ve ilişki bitti. Talu ve Tınaz, sosyal medyada birbirleriyle olan fotoğraflarını da sildi.
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