Cengiz Bayırlı ve Venezuelalı eşi Bodrum’da 

Teknelerinde tatil yapan ve Dünyaca ünlü starlara ve Hollywood yıldızlarına konut satışı yapan ve ABD’nin en büyük 1oo emlak şirketinden birisinin sahibi olan Bayırlı ve eşi Guzman Türkbükü sahilinde yürüyüş yaparak sahildeki mağazaları gezdi. Geçtiğimiz aylarda Zorlu Center’da Türkiye ofislerini açan çift bir süre Türkiye’de mavi tur yapacaklarını belirtti.



