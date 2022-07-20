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Cengiz Bayırlı ve Venezuelalı eşi Bodrum’da
Amerika’da yaşayan başarılı emlakçı ve bir dönemde Dünya Bankası’nda görev yapan Türk iş insanı Cengiz Bayırlı ve Venezuelalı eşi Giovanna Guzman tatil için geldikleri Bodrum’da görüntülendi.
Teknelerinde tatil yapan ve Dünyaca ünlü starlara ve Hollywood yıldızlarına konut satışı yapan ve ABD’nin en büyük 1oo emlak şirketinden birisinin sahibi olan Bayırlı ve eşi Guzman Türkbükü sahilinde yürüyüş yaparak sahildeki mağazaları gezdi. Geçtiğimiz aylarda Zorlu Center’da Türkiye ofislerini açan çift bir süre Türkiye’de mavi tur yapacaklarını belirtti.
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|49
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|48
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|36
|48
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|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
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|12
|Takımlar
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|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
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|3. Chelsea
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|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
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|52
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|38
|51
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|38
|49
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|38
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|45
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|38
|40
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|38
|39
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|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
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|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
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|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
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|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
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|14. Espanyol
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|38
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