Cemiyette Şok Ayrılık!

Uğruna 24 yıllık evliliğini bitiren ve eski eşi Bettina Machler'e milyonlarca lira tazminat ödeyen Cem Hakko ve eşi Ronit Gülcan'ın ayrılacakları iddia edildi. Sosyeteye göre aralarındaki ilk pürüz ağustos ayında Cem Hakko ve Bettina Machler'in oğlu Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'ın düğününde yaşandı.

İddialara göre Bettina Machler, Ronit Gülcan'ın düğüne gelmesini istemedi ve olay burada koptu. Cem Hakko ile bu konuda tartıştıkları iddia edilen Ronit Gülcan'ın o günden sonra tavrı tamamen değişti. Bir süredir beraber gözükmeyen çiftin ayrılacakları da iddialar arasında... (TAKVİM)