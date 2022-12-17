Cemiyetin ünlü isimleri Piano’nun yeni yıl davetinde buluştu

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, Piano’nun Nişantaşı mağazasında bir araya geldi.

Piano Jewellery Kurucusu Aytaç Kamar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yılbaşı davetine, aralarında Çiğdem Hitay, Canan Yolaç, Arzu Kunt, Buket Taşdelen, Elif Yazıcı Girgin, Özge Sander, Şule Argüder, Aylin Hoşzeban, Yıldız Öz Samaha, Adriana Müller, Ebru Öztürk, Nurgül Kılıç, Sibel Demirci, Gülşah Çiftçi Konak, Bayram Dağdeviren ve Mehmet B. Vatansever’in de yer aldığı birçok ünlü isim katıldı.

Piano’nun “senin bir tarzın var” mottosuyla tamamı el işçiliği ile üretilen piercing modelleri misafirlerden tam not alırken bazı davetlilere ise beğendiği piercingler mağaza içerisinde yer alan stüdyoda uzman ekipler tarafından uygulandı. Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique’nin eşi Adriana Müller ve arkadaşları da beğendiği özel tasarım piercingleri uygulatan isimler arasındaydı.

Piano Jewellery Kurucusu Aytaç Kamar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel davete, aralarında Çiğdem Hitay, Canan Yolaç, Arzu Kunt, Buket Taşdelen, Elif Yazıcı Girgin, Özge Sander, Şule Argüder, Aylin Hoşzeban, Yıldız Öz Samaha, Adriana Müller, Ebru Öztürk, Nurgül Kılıç, Sibel Demirci, Gülşah Çiftçi Konak, Bayram Dağdeviren ve Mehmet B. Vatansever’in de yer aldığı birçok ünlü isim katıldı.