Flaş HaberGül Gölge'den Civan Canova Açıklaması
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Bu sefer de komşuları şikayetçi oldu
Kemal Gülman ile eski eşi Feryal Sarımuratoğlu’nun sahibi oldukları ve olaylı bir şekilde 245 milyon TL’ye alıcı bulan Bebek’teki yalıda gün geçmiyor ki olayları durulsun. Fransız bir gayrimenkul şirketi tarafından satın alınan ve akabinde sosyetik Emir Bahadır’a kiralanan yalıda yönetmeliğe aykırı ilerlenen tadilat son sürat devam ediyor.
Yalıyı baştan sona tadilata sokan Emir Bahadır, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün radarına takılmış ve yapılan cezai işlem ile tadilat durdurulmuştu.
Belli bir sürenin geçmesiyle tadilata kaldığı yerden devam eden Emir Bahadır’ı bu seferde komşuları şikayet etti.
Geç saatlere kadar devam eden tadilatlarda Bahadır’ın işi üstlenen mimarlık şirketine elini çabuk tutmaları konusunda uyarıda bulunduğu ve ayrıca Boğaziçi İmar Müdürlüğünün de haki hazırlığında ruhsat izni vermediği de öğrenildi.
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