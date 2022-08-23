Bu sefer de komşuları şikayetçi oldu

Yalıyı baştan sona tadilata sokan Emir Bahadır, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün radarına takılmış ve yapılan cezai işlem ile tadilat durdurulmuştu.

Belli bir sürenin geçmesiyle tadilata kaldığı yerden devam eden Emir Bahadır’ı bu seferde komşuları şikayet etti.

Geç saatlere kadar devam eden tadilatlarda Bahadır’ın işi üstlenen mimarlık şirketine elini çabuk tutmaları konusunda uyarıda bulunduğu ve ayrıca Boğaziçi İmar Müdürlüğünün de haki hazırlığında ruhsat izni vermediği de öğrenildi.

