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Başkan Doğum Gününü Kutladı
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Jolly Tur kurucusu ve Onursal Başkanı Sinan Vardar, yeni yaşını önceki gün Etiler de bir mekanda ailece kutladı.
Turizm sektörüne yön veren duayen isim Vardar’ı oğulları Mete ve Mert başta olmak üzere eşi Tülin hanım gelinleri Seda Vardar ve torunları Sinan, Ceylan, Mete, Kaya ve Yasemin Vardar vardı.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
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|24
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|O
|P
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|26
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|27
|49
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|26
|47
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|27
|47
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|27
|42
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|26
|42
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|27
|41
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|26
|40
|11. Göztepe
|26
|38
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|27
|28
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|26
|25
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|27
|25
|15. Adanaspor
|27
|25
|16. Altınordu
|26
|20
|17. Gençlerbirliği
|26
|18
|18. Denizlispor
|27
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|27
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13