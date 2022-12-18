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Ayrıldıkları İddia Edilmişti. Partiye El Ele Geldiler
Cem Hakko ve eşi Ronit Gülcan'ın ayrılacakları iddia edilmişti. İlk pürüz ağustos ayında Cem Hakko ve Bettina Machler'in oğlu Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'ın düğünününde yaşandığı söylenmişti ama ikili mutluluk pozu verdi.
Uğruna 24 yıllık evliliğini bitiren ve eski eşi Bettina Machler'e milyonlarca lira tazminat ödeyen Cem Hakko ve eşi Ronit Gülcan'ın ayrılacakları iddia edilmişti.
Sosyeteye göre aralarındaki ilk pürüz ağustos ayında Cem Hakko ve Bettina Machler'in oğlu Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'ın düğünününde yaşandığı söylenmişti. Hakko ve eşi Ronit Gülcan, markaları Vakkorama'nın 40'ıncı yıl doğum günü partisinin gerçekleştiği Akmerkez'e el ele giderek, ayrılık iddialarını yalanlamış oldu. İkili, objektiflere mutluluk pozu verdi.
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