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Aslı Sipahi ile Ali Hacısüleymanoğlu evlendi
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Sipahi ile iş insanı Ali Hacısüleymanoğlu dünyaevine girdi.
Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, hayatını Trabzonlu iş insanı Ali Hacısüleymanoğlu ile birleştirdi.
10 aydır birlikte olan çift, Beykoz Belediyesi’nin nikah salonunda aile arasında yapılan bir törenle dünya evine girdi.
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