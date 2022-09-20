Ankara'da Görkemli Düğün

Son zamanların en görkemli düğünlerinden biri olan Erdoğan ve Yiğit çiftinin düğünlerinde iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri buluştu.

Davetlilerin şıklık yarışına girdiği görkemli törende gelin Ruken Yiğit 2 ayrı özel tasarım gelinliğiyle göz kamaştırdı.

İlk gelinliği Dubai'li bir tasarımcı tarafından tamamen el işçiliği ile hazırlanırken ikinci gelinliği ise ünlü tasarımcı Züleyha Kuru imzası taşıyor.