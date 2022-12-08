Alem Dergisi’nden Divan Kuruçeşme’de unutulmaz gala

ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu, BMW Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ve Divan Kuruçeşme Direktörü Serpil Toptaş ev sahipliğinde gerçekleştirilen gala ünlü isimleri bir araya getirdi.

Otelin girişinde BMW’nin lüks SUV segmentinde yer alan Yeni BMW X7 sergilenirken, salonun içerisinde Yeni BMW 7 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu Yeni BMW i7 beğenisine sunuldu. Arzu Sabancı, Yonca Ebuzziya, Sevim Uyar, Elif Dürüst, Şirin Yalçın, Dilek Hanif, Seçkin Pirim ve Ebru Döşekçi, Ece Sükan, Nefise Karatay, Saadet Işıl Aksoy, Seda Bakan, Hande Doğandemir ve Serkan Çayoğlu renkli gecenin konuklarının arasındaydı. ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu’nun ardından galanın ev sahipleri de konuşma yapmak için sahneye çıktılar.

Sofra tasarımında ise SIRMASA’nın imzası vardı. Altın detayların öne çıktığı sofra tasarımı beğeni topladı. Sofra dekorasyonuna bir dokunuş da Masa Terzisi tarafından yapıldı; kendi kumaş ve desenlerini tasarlayarak hem trendlere uygun hem de şık ve kolay kullanılabilir peçeteler üreten Masa Terzisi geceyi dokunuşu ile şıklaştırdı. Divan Kuruçeşme yönetici şefi Ayhan Aydın’ın hazırladığı menü galaya lezzet kattı. Pernod Ricard Türkiye imzasıyla sunulan içecekler davetlilerden tam not alırken, yemek menüsü ile eşlikçileri olan içeceklerin uyumu da ses getirdi.

Fotoğraf sanatçısı Zeynel Abidin Ağgül’in balo salonu dışında konumlandırılan stüdyosu davetlilerin birbirinden özel anlarını unutulmaz karelere dönüştürdü. Sephora Türkiye’nin geceye özel tasarladığı gold temalı fotoğraf alanı ve görkemli taçları, davetliler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Roberto Bravo da özel tasarım mücevherleriyle galaya ışıltı kattı. Gecenin sürprizi Alya’nın muhteşem sahne performansı oldu. Unutulmaz Türkçe şarkıları kendi tarzı ile seslendiren Alya’ya davetliler de dans ederek eşlik ettiler. Davetliler 2022 yılının son günlerinde şahane bir geceyle erken yeni yıl kutlaması yapmanın mutluluğunu yaşadılar.

