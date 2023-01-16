22 Yıllık Evlilikleri Bitiyor mu?

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile eşi Aslı Şen'in evliliklerinin üzerine musallat olmuş! Temmuz 2000'de, bin 500 kişinin katıldığı görkemli bir düğünle evlenen çiftin şimdiye kadar tartıştığını bile duymadığım için önce inanamadım.

Ancak çifte yakın kaynaklardan durumun oldukça ciddi olduğunu, hatta evlerini bile ayırdıklarını öğrenince de çok üzüldüm. Boylarınca iki oğlu olan çiftin, 22 yılın ardından arasına ne girdi öğrenemedim ama umarım sorunları neyse çözmeyi başarır ve evliliklerini kurtarırlar. Bu arada, hatırlarsanız; geçen ay Metin Şen'in Bodrum'da beynine pıhtı attığını yazmıştım. Sosyete kulislerinde, Metin Bey'in, evliliğinde yaşadığı bu sorundan dolayı beynine pıhtı attığı konuşuluyor.