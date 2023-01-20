22 Yıllık Evlilik Bittiği İddia Edilmişti! Flaş Gelişme Yaşandı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte cemiyetin ünlü isimleri soluğu kayak merkezlerinde alacak. Fransız Alpleri, lüks tesisleriyle her daim favori. Ancak Courchevel’in modası geçmiş, şimdi Megève gözde... Sömestir tatilinin başlamasıyla bu akşamdan itibaren cemiyetin ünlü isimleri de bir bir Avrupa’nın gözde kayak merkezlerine doğru yola çıkacak.

Sosyetenin favori kayak merkezlerinden Courchevel’in artık gözden düştüğünü duydum. Fransız Alplerindeki Courchevel’in zamana ayak uyduramaması ve kar kalitesinin düşmesi nedeniyle birkaç yıldır sosyetikler yine Fransa’daki Megève’i tercih ediyormuş. Megève’e çıkarma yapacak isimler arasında yakın dostlar Ralf Tezman, Selim Kosif, Selim Tezman, Sinan Kosif, Burak Hatipoğlu, Mehmet Gamgam, Cihan Kosif, Burak Karabacak, Enver Varol ve Metin Şen var. Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış iş adamları, eşleri ve çocuklarıyla birlikte yarın hep birlikte Megève’e uçarak kayak tatili yapacak.

TATİL BARIŞTIRIR MI?

Birkaç gün önce boşanacakları yönünde dedikodular çıkan Aslı-Metin Şen çifti de kafileye katılan isimlerden. Oğulları Berke ve Batu ile birlikte ailecek kayağa giden çift, aralarındaki sorunları ‘şimdilik’ geride bırakacak güzel bir tatil yapmak istemiş. Hatta Metin Bey, çocuklarıyla tatile önden gitmiş. Bugün bir daveti olan Aslı Hanım, yarın onlara katılacakmış. 22 yıllık evlilikten sonra evlerini ayırdıklarını iddia eden çifte umarım bu tatil iyi gelir ve kararlarını tekrar gözden geçirirler. Hem ailecek hem de yakın dostlarla bir arada olmak iyi gelecektir...