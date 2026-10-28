 Cem Belevi'den nostalji dolu gazino gecesi

Cem Belevi, “Cemiyet Gazinosu” ile Çapa Pera sahnesinde geçmişin unutulmaz şarkılarını yeniden yorumladı.

Cem Belevi, “Cemiyet Gazinosu” konseptiyle Çapa Pera’da sahne aldı. Türk müziğinin hafızalara kazınan eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendiren Belevi, konuklarını eski gazino gecelerinin atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkardı.

Geçmişten günümüze uzanan geniş repertuvarıyla sahnede olan ünlü şarkıcı, nostaljik eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarına da yer verdi. Repertuvarında Yunanca şarkılara da yer veren Belevi, farklı müzik kültürlerinden eserleri yorumlayarak geceye renk kattı. Gazino geleneğini günümüz sahne anlayışıyla harmanlayan Belevi, gece boyunca müzikseverlerle birlikte şarkılar söyledi.

Eski İstanbul eğlencelerinin izlerini taşıyan “Cemiyet Gazinosu”, nostalji ve müziğin buluştuğu atmosferiyle Çapa Pera’da unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı.

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