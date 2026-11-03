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Çağrı Atakan tarzıyla dikkat çekti

Çağrı Atakan tarzıyla dikkat çekti

Çağrı Atakan tarzıyla dikkat çekti

Çağrı Atakan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Çağrı Atakan tarzıyla dikkat çekti
Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı 'Eve Giden Yol'da yer alan oyuncu, saçıyla dikkat çekti.

 Çağrı Atakan tarzıyla dikkat çekti

Yeni imajıyla objektiflere yansıyan Atakan, AVM turundan sonra ayrıldı.

Çağrı Atakan tarzıyla dikkat çektiÇağrı Atakan tarzıyla dikkat çekti

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