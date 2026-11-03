 Çağrı Atakan tarzıyla dikkat çekti

Çağrı Atakan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı 'Eve Giden Yol'da yer alan oyuncu, saçıyla dikkat çekti.

Yeni imajıyla objektiflere yansıyan Atakan, AVM turundan sonra ayrıldı.

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