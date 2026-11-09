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Çağla Şıkel’den sağlıklı yaşamda bilinçli seçim vurgusu

Çağla Şıkel’den sağlıklı yaşamda bilinçli seçim vurgusu

Çağla Şıkel’den sağlıklı yaşamda bilinçli seçim vurgusu

Çağla Şıkel, Brand Week İstanbul’da Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu ile aynı sahneyi paylaştı. Sağlıklı yaşam üzerine konuşan Şıkel, bilinçli ürün kullanımıyla ilgili mesajıyla dikkat çekti.

Çağla Şıkel’den sağlıklı yaşamda bilinçli seçim vurgusu
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Brand Week İstanbul’da Çağla Şıkel, “Yerelde Başlayan Güven, Dünyaya Açılan Marka” oturumuna katıldı. Yekta Kopan’ın moderatörlüğündeki buluşmada Şıkel, sağlıklı yaşamda bilinçli seçimlerin önemini vurguladı.
“Ne kullandığımızdan çok, neyi neden kullandığımızı bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bilince ulaşabilmek çok önemli” diyen Şıkel, takviye edici gıda kullanımında farkındalığa dikkat çekti.


Orzax’ın 22 yıllık marka yolculuğunu anlatan Yunus Emre Alimoğlu ise “Güven çok zor kazanılıyor. İşimizi en iyi şekilde yapmaya odaklanarak bugün sahip olduğumuz itibarı kazandık” dedi. Alimoğlu, Türkiye’de doğan markayı global pazarlara taşıma hayaliyle yola çıktıklarını da paylaştı.

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