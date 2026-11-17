ÇABA Derneği’nin gelenekselleşen 17. Alışveriş Şenliği, yeni Yönetim Kurulu Başkanı Simay Kamer Gedikli ve dernek gönüllülerinin ev sahipliğinde, 21–22 Kasım 2026 tarihlerinde The Grand Tarabya Hotel Managed by Accor’da gerçekleşecek.

ÇABA Derneği’nin 22. yılında, Yönetim Kurulu Başkanı Simay Kamer Gedikli ve ÇABA Derneği gönüllülerinin ev sahipliğinde düzenlenecek festival; moda, tasarım, gastronomi, sanat ve kültür dünyasını iyilik çatısı altında buluşturacak. Bu yıl ilk kez hayata geçirilecek, Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin kitap satışları ve yazarların katılımıyla düzenlenecek imza günleriyle yer alacağı Kültür Koridoru, ANABİLİM OKULLARI’nın çocuklar için düzenleyeceği sanat ve eğitim atölyeleri ile sanatçı Ebru Ceylan’ın sanat ve bilimi bir araya getireceği canlı performansları, festivalin öne çıkan yenilikleri arasında yer alacak.



Sonbaharın renklerinden ve yenilenme ruhundan ilham alan 17. ÇABA Alışveriş Şenliği, bu yıl “Bir Dokunuş, Bin Umut” temasıyla ziyaretçilerini karşılayacak.



Festivalin bu yılki temasına ilişkin Simay Kamer Gedikli şu ifadeleri kullandı:

“Sonbahar, doğanın renk değiştirdiği ve yenilendiği bir mevsim… Biz de bu sonbaharda küçük bir iyilik dokunuşunun çocuklarımız için büyük umutlara dönüşeceğine inanıyoruz. ÇABA Fest Sonbahar’da alışveriş, lezzet ve sanat; çocukların yararına aynı hikâyede buluşuyor. Çünkü iyilik, elden ele geçtikçe çoğalıyor. Çocuklar için buluşalım, iyiliği birlikte büyütelim.”

ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melis Şenel ise “ÇABA’nın 22 yıldır büyüttüğü iyilik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşatmak, çocuklarımızın geleceğine umut olmak için herkesi 21–22 Kasım’da festivalimize davet ediyoruz.” sözleriyle çağrıda bulundu.

Türkiye’nin önde gelen markalarının yanı sıra girişimci ve tasarım markalarının da yer alacağı festivalde; moda, aksesuar, dekorasyon, güzellik, gastronomi ve yaşam stiline dair özel seçkiler ziyaretçilerle buluşacak. Yeni yıl öncesinde alışverişin keyfini yaşatan festival, her katkıyı çocukların geleceği için umuda dönüştürmeyi hedefliyor.



Yaklaşık 20 yıldır ÇABA Derneği’ne emek veren Simay Kamer Gedikli, derneğin 22. yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyor. Ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşan yeni yönetim kuruluyla ÇABA, gönüllülük ve dayanışma mirasını yeni nesillere taşımayı hedefliyor.

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