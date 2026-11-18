Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Burcu Güneş, İstanbul DJ Academy tarafından düzenlenen ToucHub Edition 3 etkinliğinde genç DJ ve müzik prodüktörleriyle bir araya geldi. Sanatçı, şarkılarının elektronik müzik dünyasında yeniden yorumlanmasına sıcak baktığını açıklayarak genç yeteneklere önemli bir destek mesajı verdi.

Geçtiğimiz günlerde Jolly Joker Kanyon’da gerçekleşen ToucHub Edition 3, müzik sektörünün farklı alanlarından profesyonelleri, DJ’leri, prodüktörleri ve müzik tutkunlarını aynı çatı altında buluşturdu.

Etkinliğin özel söyleşi konuğu olan Burcu Güneş, müzik kariyerindeki deneyimlerini ve sanat yolculuğunu katılımcılarla paylaşırken elektronik müzik dünyasına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Genç DJ ve prodüktörlerin yaratıcılığına verdiği önemi vurgulayan Güneş, kendi repertuvarındaki eserlerin yeni nesil müzisyenler tarafından remixlenmesine ve farklı müzikal yaklaşımlarla yeniden yorumlanmasına açık olduğunu ifade etti. Sanatçının bu yaklaşımı, pop müzik ile elektronik müzik arasında kurulabilecek yeni iş birlikleri açısından etkinliğin en dikkat çeken mesajlarından biri oldu.

TOUCHUB, MÜZİK DÜNYASININ FARKLI KUŞAKLARINI BULUŞTURUYOR

İstanbul DJ Academy'nin hayata geçirdiği ToucHub, üçüncü buluşmasında da müzik sektörünün deneyimli isimleriyle yeni nesil yetenekleri bir araya getirdi. Söyleşiler, interaktif deneyim alanları ve müzik odaklı etkinliklerle katılımcılara hem ilham veren hem de profesyonel bağlantılar kurabilecekleri bir ortam sundu.

Müzik dünyasında kuşaklar arası etkileşimi ve yaratıcı iş birliklerini desteklemeyi hedefleyen ToucHub, Burcu Güneş gibi önemli sanatçıların katılımıyla genç DJ ve prodüktörlerin sektörün deneyimli isimleriyle doğrudan iletişim kurabildiği bir platform olma yolunda ilerliyor.

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