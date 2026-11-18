Sağlık sorunları ile mücadele eden efsane söz yazarı Mehmet Yüzüak, gazeteci Olcay Ünal Sert’e önemli açıklamalar yaptı. Diva'nın karakutusu ilk kez anılarını paylaştı.

Bülent Ersoy'un hayatında ki önemli anlara şahitlik eden güftekâr Mehmet Yüzüak, Diva ile birlikte yaşadıkları önemli anıları Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert’e anlattı.



80’lerde Londra aktarmalı olarak Almanya’dan Avustralya’ya gittiklerini belirten Mehmet Yüzüak, “O zamanlar da Bülent çok popülerdi, Avustralya’dan oturma izni vereceklerdi kabul etmedi. Konsolos ‘yarın gelin Mehmet ile oturma müsahadesi verelim’ dedi biz kabul etmedik. Cumhur o yıllarda Almanya da oturuyordu o da bizimle Avustralya’ya gelmişti. Bülent bana ‘sen de oturma Mehmet bizim ülkemiz gibisi yok sen de kabul etme, bunlar bizi kullanarak kara propoganda yaparlar’ dedi.



Lufthansa uçağından inerken merdivenlerin önüne kırmızı halı serildi. Bunlar çok onur verici şeyler, hepsi gerçek. Uçakta üç kişi kaldık, Bülent, Cumhur ve ben. Ersoy, ‘Her halde bizi tekrar geri gönderecekler’ diyerek espri yapmaya başlamıştı ki, krımzı halı serdiklerini söyleyince, hemen eldivenlerini, şapkasını giyerek hazırlanıp çıktı. Dışarısı ana baba günü gibiydi, Bülent’e herkes bayılıyordu o zamanlar. Bizi oldukça ihtişamlı bir şekilde karşıladılar. Peşimizden güvenlikler ayrılmadı. Havyanat bahçesine de gittik, kangru verdiler Bülent’in kucağına onu kaçırınca itfaiye gelmişti” diyerek o günleri detaylıca anlattı.

ZEKİ MÜREN, ‘JAPON ORKİDESİ’ DİYEREK BEĞENİRMİŞ!

Zeki Müren’in de Bülent Ersoy için ‘O ne güzellik Mehmet, Japon Bebeği o, Japon orkidesi’ dediğini söyleyen Mehmet Yüzüak; Diva ile Avustralya gezisini anlatırken Ersoy’un fırtınalı aşklarına da değinmeden edemiyor.

Ersoy’un Avustralya da 1981 yılı ve 1987 yılı olmak üzere 2 ayrı konser verdiğini söyleyen Yüzüak, Diva’nın yasaklı yıllarında Almanya’dan Avustralya’ya birlikte gittiklerini belirterek yaşananları ilk kez detaylarıyla anlattı.

Almanya’dan önce İtalya ve İsviçre’ye gittiklerini belirten Mehmet Yüzüak, sonrasında geri dönüp Cumhur Türkoğlu’nu Berlin'den aldıktan sonra Londra’ya oradan da Kahire, Dubai ve Sydney’e uçtuklarını söyledi.



DİVA ‘DOMUZ ETİ YEMEM BEN’ DEYİNCE UÇAK KAHİRE’YE İNMİŞ!

Almanya’dan Avustralya’ya gitmek için havalandıklarında uçakta acıkınca yemek istediklerini belirten Mehmet Yüzüak, uçakta ki etlerin hepsinin domuz eti olduğunu öğrendiklerinde Bülent Ersoy’un “Ben domuz eti yemem Müslümanım” diyerek rest çektiğini bunun üzerine uçağın yemek almak için Mısır da ki Kahire Havalimanı’na indiğini söyledi.



‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANATÇISI’ DENİLEREK KARŞILANDIK

Avustralya da o zamanın Holiday In otelinde kaldıklarını belirten Yüzüak, “Uçkatan indiğimizde inanılmaz bir şekilde sayısız flaş patladı, 'Türkiye’nin en büyük sanatçısı' denilerek. Bülent’in yırtık bir kotu vardı. Polisler onu çok beğendi; ‘böyle kalsın’ dediler. Çok şükür her şeyi hatırlıyorum. " dedi. Melbourne’da gezdiklerini belirten Mehmet Yüzüak, "Bülent’e en çok sevdiği yemek soruldu, 'mantı' dedi, ertesi gün bize çok sayıda mantı yemeği geldi" diyerek anlattı.



MAKSİM GAZİNOSU’NDA ‘KEL HASAN’I KOVMUŞ!

Bülent Ersoy’un, o yıllarda Türkiye’nin en meşhur starı olduğunu belirten Yüzüak yurt dışında onunla birlikte büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Bülent Ersoy’un Maksim de sahne aldığı bir gece kendisini izlemeye gelen bir seyirciyi kovduğunu belirten Yüzüak, “O şahıs Mersin de gazinosu olan Kel Hasan isminde biriydi, bir gün Bülent ile birlikte bizi gazinosuna almamıştı, askeriyenin yemeği varmış, Kenan Evren’den çekindiği için almamış, bizi kapıdan kovdu, bunu unutmamış Bülent, Maksim de herkesin içinde “Kalk ayağı’ diyerek onu herkesin içinde kovdu” dedi.



YASAKLI YILLARINDA AJDA PEKKAN ‘OTURARAK SÖYLE’ DEMİŞ!

Bülent Ersoy’un yasaklı yıllarında gittiği davetlerde oturarak şarkı söylediğini belirten Mehmet Yüzüak; “Bu fikri de bize o yıllarda Ajda (Pekkan) verdi. ‘Mehmet gittiği yerde otursun oturarak şarkı söylesin para kazasın’ dedi. Sonrasında biz dolu iş bulduk her yere gittik" diyerek yasaklı yılları anlattı.



KIYAFETİNİ İSTEYEN HAYRANINA 2 ELBİSE VERMİŞ

Bülent Ersoy’un sanıldığının aksine çok eli açık ve cömert birisi olduğunu belirten Mehmet Yüzüak, birgün hayranının bir şekilde evi bularak geldiğini ve Ersoy’un kıyafetini istediğini söyleyerek bu durumu Diva’ya söylediğinde “Ver iki tane” demiş, Mehmet Yüzüak’ta askıdan alarak vermiş. Sahne yasağı olduğu zamanlarda Ersoy’un bir giydiğini bir daha giymediğini belirten Mehmet Yüzüak “Bülent Ersoy, o yıllarda çok kibardı, konuşmasına inanılmaz dikkat ederdi. Hiç küfür çıkmazdı ağzından. Bilmezdi öyle şeyler. Bazen elbise istediklerinde vermezdi. Sonradan pişman olur, Bülent 'yetiş seslen arkasından' der; 2 elbise, ayakkabı verdiğimiz çok olurdu. Bazen elbisenin yanında kolye de verirdi… Milyonluk elbiseler verirdi.” dedi.

CANLI ŞAHİDİYİM O GÜNLERİN

Bülent Ersoy’un hayatının film olacaksa bu detayların çok önemli olduğunu belirten Mehmet Yüzüak, “Ben onun kara gün dostuyum. Birlikte yargılandıkta beraber Avrupa ve Avustralya konserlerine de gittik, Adana da vurulduğunda ben vardım yanında, evde banyoda fenalaştığında hastaneye ben kaldırdım. O yılların canlı şahidiyim” diye konuştu. Mehmet Yüzüak, Olcay Ünal Sert’e “Filmde ben olmasam da bunlar olmalı, Bülent’i oynayacak oyuncu titizlikle seçilerek paylaşılmalı” dedi.



KARI KOCA 9 YIL AYNI EVDE OTURMAZ

“O yıllarda beni bir gün kırmadı” diyen Mehmet Yüzüak; “Yoksa oturulur mu bir insanla 8-9 sene aynı evde. Karı koca oturmaz. Gece sabaha karşı 4’te benim kulüpten dönmemi beklerdi, sokağa çıkma yasağı vardı birgün polisler beni aldı götürdü, nerede oturuyorsun deyince Bülent Ersoy ile deyince polisler aldı beni Bülent’le kaldığımız yere getirdi… Bülent’i görebilir miyiz dediler, içeri girince ‘kalk şunlara el salla’ dedim balkona çıkarak elini salladı… Polis ‘bu saate kadar uyumamış’ dedi, çok şaşırdılar… Ben gelmeden uyumazdı Bülent…” dedi.

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