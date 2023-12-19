Boşandıkları söylenen Kerem Görsev ile Deniz Kurt el ele görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; 2018 yılında evlenen ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ile Deniz Kurt, geçtiğimiz hafta evliliklerini tek celsede bitirdiği iddia ediliyor.



İddialarına aksine çift, Nişantaşı'nda el ele görüntülendi.



İkili, Nişantaşı'nda yemek yedi.



Çiftin boşanma haberleri çıkmadan iki gün önce el ele görüntülenmesi kafaları karıştırdı.



İkili Instagram'dan da birbirini takip etmiyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.