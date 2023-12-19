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SnobMagazin.com

Boşandıkları söylenen Kerem Görsev ile Deniz Kurt el ele görüntülendi

Boşandıkları söylenen Kerem Görsev ile Deniz Kurt el ele görüntülendi... İşte detaylar...

Boşandıkları söylenen Kerem Görsev ile Deniz Kurt el ele görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; 2018 yılında evlenen ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ile Deniz Kurt, geçtiğimiz hafta evliliklerini tek celsede bitirdiği iddia ediliyor.

Boşandıkları söylenen Kerem Görsev ile Deniz Kurt el ele görüntülendi
İddialarına aksine çift, Nişantaşı'nda el ele görüntülendi.

Boşandıkları söylenen Kerem Görsev ile Deniz Kurt el ele görüntülendi
İkili, Nişantaşı'nda yemek yedi.

Boşandıkları söylenen Kerem Görsev ile Deniz Kurt el ele görüntülendi
Çiftin boşanma haberleri çıkmadan iki gün önce el ele görüntülenmesi kafaları karıştırdı.


İkili Instagram'dan da birbirini takip etmiyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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